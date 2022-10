Eccellenza, il Bocale ADMO ufficializza un nuovo arrivo

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso del calciatore Leonardo Di Biagio, proveniente dall’esperienza piemontese di Rivoli.

Di Biagio, classe 2002, è un esterno tecnico ed esplosivo che può giocare su entrambe le corsie, operando sia da quarto in un centrocampo a quattro, che da quinto in una mediana a cinque. Ragazzo romano cresciuto nei settori giovanili della Capitale, ha debuttato in Promozione laziale a diciassette anni con la maglia dell’Atletico Torrenova, nel campionato 2019/2020; nella stagione successiva, l’Aranova, compagine di Eccellenza, se lo assicurò alla vigilia dei campionati giocati in forma ridotta da aprile a giugno 2021. A gennaio della scorsa stagione, il trasferimento al Rivoli, in Eccellenza piemontese; la mancata iscrizione del club al nuovo campionato ha liberato il calciatore, di cui il Bocale è riuscito ad assicurarsi le prestazioni battendo una nutrita concorrenza nazionale.

A Leonardo, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di poter ottenere grandi soddisfazioni con la maglia biancorossa!

Ufficio stampa ASD Bocale Calcio ADMO