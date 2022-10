Parma-Reggina, i precedenti: diciannove anni fa l’ultima vittoria al Tardini

Quella di sabato sarà la tredicesima edizione del match: 7 vittorie per il Parma, 2 per la Reggina e due pareggi

Bilancio favorevole ai padroni di casa nei precedenti in serie B tra Parma e Reggina, di fronte sabato pomeriggio alle ore 14:00. Sono 12 i precedenti ufficiali al “Tardini”, con i ducali che sono riusciti ad ottenere la vittoria in 7 occasioni; solamente 3 i successi degli amaranto, mentre le due compagini si sono divise la posta in palio solamente due volte. Il primo Parma-Reggina della storia risale al lontano 10 febbraio 1974, con il Parma che riuscì a superare gli ospiti per 2-0 grazie alle reti di Rizzato e Volpi.

Curioso invece il precedente che risale al 21 gennaio 1990, 1^ giornata del girone di ritorno della stagione calcistica 1989/1990. In quell’occasione la Reggina del tecnico Bruno Bolchi giocò un ottimo primo tempo, passando anche in vantaggio a ridosso dell’intervallo con De Marco. A quel punto, succede di tutto. Prima l’attenzione dei presenti si rivolge verso il settore reggino, dove vengono invocati i soccorsi: nell’esultanza infatti, un tifoso amaranto era scivolato dalla balaustra, e per soccorrerlo è necessario il pronto intervento dell’ambulanza che lo porterà d’urgenza in ospedale. Da lì a poco però, all’altezza della gradinata parte un fitto lancio di oggetti da parte di alcuni sostenitori locali, fin quando lo stopper amaranto Armando Cascione si accascia a terra colpito da un accendino. Il difensore perde i sensi e viene trasportato in ospedale, mentre nella ripresa il Parma dell’ex allenatore amaranto Nevio Scala ribalta il risultato con la doppietta di Pizzi. Ciò nonostante, la sentenza emessa dal Caf il 21 aprile del 1990 sancì la vittoria a tavolino della Reggina per 0-2.

Di seguito i marcatori e i precedenti ufficiali tra Reggina e Parma:

10 febbraio 1974 – Parma-Reggina 2-0 (Rizzati, Volpi)

14 maggio 1989 – Parma-Reggina 3-0 (Osio, Gambaro, Fiorin)

21 gennaio 1990 – Parma-Reggina 0-2 a tavolino (sul campo 2-1, De Marco (R), Pizzi, Pizzi (P))

5 marzo 2000 – Parma-Reggina 3-0 (Fuser, Crespo, Crespo)

7 gennaio 2001 – Parma-Reggina 0-2 (Dionigi, Dionigi)

8 dicembre 2002 – Parma-Reggina 2-0 (Adriano, Adriano)

21 dicembre 2003 – Parma-Reggina 1-2 (Di Miche, Cozza (R), Gilardino (P))

11 novembre 2004 – Parma-Reggina 1-0 (Morfeo)

9 aprile 2006 – Parma-Reggina 4-0 (Bresciano, Simplicio, Contini, Dessena)

4 marzo 2007 – Parma-Reggina 2-2 (Bianchi, Bianchi (R), aut. Lucarelli, Rossi (P))

16 dicembre 2007 – Parma-Reggina 3-0 (Corradi, Pisanu, Paci)

5 marzo 2022 – Parma-Reggina 1-1 (Brunetta, autogoal Cobbaut)

SANTO ROMEO