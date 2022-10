LND, svolta per gli allenatori: se esonerati entro il 30 novembre, possono trovare un’altra squadra

Di seguito il testo del Comunicato Ufficiale 108 pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti, che modifica il regolamento riguardante gli allenatori.

La Lega Nazionale Dilettanti,

– visto il punto 14) del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023;

– attese le disposizioni contenute all’art. 38, delle N.O.I.F., e all’art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico;

– tenuto conto delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo di Lega, nonché delle intese da ultimo raggiunte con l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio;

– ravvisata la necessità e l’urgenza di integrare e modificare le disposizioni di cui al richiamato Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023,

COMUNICA

quanto di seguito specificato, ad integrazione del punto 14), lett. f), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023:

– L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2022 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso ella stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti all’attività giovanile di base;

COMUNICA

altresì, quanto segue relativamente ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori responsabili della squadra, con abilitazione diversa da quella professionistica:

A) Le disposizioni di cui al punto 14), lett. a), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023. in ordine ai premi di tesseramento annuale per gli Allenatori sono così integrate:

Campionato Regionale e Provinciale relativo ad attività agonistica giovanile € 3.500,00

B) La categoria “Allenatore Squadre Minori” di cui al punto 14), lett. a), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023, è sostituita da “Allenatore Attività di base”. Resta invariato il relativo massimale annuo, fissato a € 2.500,00.