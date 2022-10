Coppa Italia Dilettanti, ritorno degli Ottavi: risultati e prossimo turno

COPPA ITALIA DILETTANTI

Ottavi di finale – Ritorno (12/10/2022)

Morrone-Rossanese 0-0 (and. 4-1)

Digiesse Praiatortora-Rende 4-0 (and. 0-3)

Promosport-Villaggio Europa Rende 1-0 (and. 3-3)

Sersale-Isola Capo Rizzuto 1-3, rig. 1-3 (and. 3-1)

StiloMonasterace-Vigor Lamezia 4-1 (and. 0-0)

Brancaleone-Gioiosa Ionica 2-2 (and. 0-0)

Deliese-Gioiese 0-3 (and. 0-3)

Bocale ADMO-Reggiomediterranea 2-1 (and. 0-5)

Quarti di finale (andata 26/10/2022 – ritorno 09/11/2022)

Morrone-Digiesse Praiatortora*

Promosport-Isola Capo Rizzuto

StiloMonasterace-Gioiosa Ionica

Gioiese-Reggiomediterranea*

*da stabilire andata e ritorno