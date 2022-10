Serie D, Lamezia e Catania in fuga, ancora un pari per le reggine

Quinta vittoria in cinque giornate di Serie D per l’accoppiata Lamezia-Catania, inarrestabili nella loro corsa in vetta con un duello per la vittoria che si profila all’orizzonte. Le prime della classe marciano inesorabili a punteggio pieno: il Lamezia Terme vince il big-match in casa del Real Aversa, terzo in classifica e imbattuto, per 2-0, decide con un gol per tempo Addessi; il Catania risponde con un netto 4-0 al Castrovillari, che come accaduto mercoledì contro l’Acireale, si sgretola nella ripresa incappando nel secondo poker consecutivo, le firme sul tabellino dei marcatori di due ex Reggina, Sarao e Sarno, poi arriva la doppietta di Jefferson. Torna al successo la Vibonese che con un gol di Szymanowski dopo meno di un quarto d’ora, batte la Mariglianese e aggancia il Real Aversa al terzo posto, a -5 dalla coppia di testa.

Triplo 1-1 per le reggine. Il Locri torna da Licata con un punto prezioso, mantenendo l’imbattibilità grazie anche ad un super Iannì che para tutto il parabile, compreso un rigore di Minacori, ma capitola sulla bordata da fuori di Madasiru; nel finale Furina evita la sconfitta agli amaranto finalizzando una gran giocata di Ficara. Il San Luca prima trema, poi si dispera contro il Paternò: la squadra di Cozza spreca troppe palle-gol, incassa il beffardo vantaggio ospite di Cervillera, poi trascinato da uno straripante Leveque va più volte vicino al pari fino a trovarlo con Bruzzaniti; lo stesso Leveque all’88’ si procura il rigore della possibile prima vittoria, Carbone calcia bene ma Cappa ci arriva con la punta delle dita e salva i suoi. A Trapani il Cittanova resiste agli assalti dei padroni di casa grazie anche ad un ottimo Bruno che sventa la maggior parte delle iniziative avversarie, in un paio di casi anche con l’aiuto dei legni; uscito a metà ripresa, viene degnamente sostituito da Moschella, a sua volta protagonista. Poi, in pieno recupero, Figini si getta su un pallone spiovente anticipando il portiere di casa e portando avanti i giallorossi; la gioia per la vittoria ormai imminente è però di breve durata: nell’assalto finale il Trapani trova il rigore per un fortuito tocco di mano di Carubini e Kosovan firma il pareggio.

Il Ragusa balza al quinto posto battendo di misura il Sant’Agata con un gol nel finale di Randis; seconda vittoria consecutiva e in trasferta per l’Acireale, 1-0 a San Cataldo con la firma di Limonelli; prima vittoria per il Santa Maria che in rimonta batte il Canicattì per 2-1.

