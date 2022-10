Reggina, terzo gol per Menez, doppio assist per Ricci

Avanzano a braccetto nella graduatoria all-time della Reggina, gli autori dei primi due gol amaranto contro il Cosenza: Rigoberto Rivas prima, Jeremy Menez poi, entrambi raggiungono quota 11 reti, agganciando gente del calibro di Bogdani, Corradi e Paredes.

Per Rivas si è trattato del secondo gol stagionale, il primo era arrivato a Ferrara; Menez invece raggiunge a quota 3 Fabbian in vetta alla graduatoria interna dei bomber amaranto, dopo le firme contro Spal e Palermo. Ad accomunare le due marcature, l’assist-man: Federico Ricci, che nel primo caso inventa un cambio di campo misurato con il teodolite, nel secondo invece scarica un pallone arretrato che Houdini trasforma in gioia pura. A chiudere i conti contro il Cosenza ci ha pensato Niccolò Pierozzi, con un gol da bomber di razza, lui che di professione fa tutt’altro; seconda rete per il giovane terzino, dopo quella con il Sudtirol. Ma se l’esecuzione è stata splendida, altrettanto si può dire per l’assist: Gianluca Di Chiara imbecca il compagno con un cross ad effetto d’esterno sinistro, di prima intenzione; per lui è il terzo passaggio vincente dopo i due con il Sudtirol.

Classifica marcatori

3 Fabbian, Menez

2 Pierozzi, Rivas

1 Canotto, Crisetig, Gagliolo, Gori, Liotti, Lombardi, Majer

Classifica assist-man

3 Di Chiara

2 Canotto, Menez, Ricci, Rivas

1 Cicerelli, Cionek, Majer, Pierozzi