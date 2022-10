Reggina, ritrovato il feeling con il gol con un altro tris

La Reggina torna alla vittoria con un altro 3-0, il terzo consecutivo in casa, battendo il Cosenza e difendendo il primo posto in coabitazione con il Bari. E sono proprio i pugliesi ad aver strappato il primato in fatto di gol segnati alla Reggina nello scorso turno, grazie alle 6 reti rifilate al Brescia, approfittando dello zero degli amaranto a Modena.

Bari a quota 18 gol fatti, Reggina a 17, ma se i biancorossi possono contare sui primi due marcatori della Serie B, Cheddira a 8 reti e Antenucci a 5, con un totale di 5 calciatori a segno, la squadra di Inzaghi continua ad essere in vetta alla graduatoria degli uomini andati in gol, sempre 10 (nessun primo gol stavolta).

Resiste il primato solitario nella classifica dei gol subiti: la rete incassata a Modena nello scorso turno ha portato gli amaranto a quota 3, Frosinone e Genoa sono in seconda posizione con 5 gol al passivo.

Per quanto riguarda le gare casalinghe, Reggina in vetta assieme al Frosinone, con 4 vittorie su 4; sempre al pari dei ciociari, gli amaranto non hanno ancora incassato reti di fronte ai propri tifosi, ma sono comunque gli unici ad essere già andati in doppia cifra in quanto a gol fatti in casa, 13 mentre sono 8 per il Frosinone. Ne ha segnati invece 9 il Bari, che di partite al “San Nicola” ne ha giocate solo 3.