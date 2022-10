Ultime News

Arriva il giorno della partita, per la quinta giornata di Promozione, guardi chi sono le squadre in campo, butti un’occhiata alla classifica, così, per rinfrescarti la memoria, e pensi che il risultato sia già scritto...

Dilettanti

10/10/2022 | A cura di Domenico Geria

Quinta vittoria in cinque giornate di Serie D per l’accoppiata Lamezia-Catania, inarrestabili nella loro corsa in vetta con un duello per la vittoria che si profila all’orizzonte. Le prime della classe marciano...