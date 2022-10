Promozione, la squadra Top della 5^ giornata: Africo

Prestazione di grande carattere e qualità per i ragazzi di Vallelonga, che con un gol al 95' ottengono i primi tre punti in campionato

Arriva il giorno della partita, per la quinta giornata di Promozione, guardi chi sono le squadre in campo, butti un’occhiata alla classifica, così, per rinfrescarti la memoria, e pensi che il risultato sia già scritto prima ancora di iniziare, tra Africo e Palmese. Ed invece, il calcio è bello proprio perché non è una scienza esatta, tutto può accadere.

Ed è questo che succede ad Ardore, con l’Africo che al 95′ ottiene in maniera imprevedibile la prima vittoria e i primi punti del suo campionato, contro una corazzata indicata da tutti come la favorita per il salto di categoria. Il tecnico degli africesi, Giuseppe Vallelonga, mette in campo una squadra in costante crescita e che per nulla intimorita da blasone e qualità degli avversari, gioca una partita gagliarda andando pericolosamente vicina al vantaggio in più di una circostanza, colpendo anche una traversa con Matrisciano; alla distanza la qualità e il palleggio dei neroverdi esce fuori, ma Spadola e compagni resistono e al 95′ vengono premiati. Calcio di punizione dal limite di Shalioui e palla all’incrocio dei pali per la gioia incontenibile degli amaranto, che da questo risultato cominciano il loro nuovo campionato.