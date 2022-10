Eccellenza, la squadra Top della 5^ giornata: Brancaleone

Una splendida vittoria, di quelle che smentiscono i pronostici: il Brancaleone batte 2-0 la Reggiomediterranea e vola al quarto posto in classifica agganciando, tra le altre, proprio la squadra di Iannì.

La prestazione dei ragazzi di mister Alberto Criaco è brillante e priva di sbavature, e ci consegna un doppio dato statistico che se finora era stato sottovalutato, adesso va proprio tenuto d’occhio. Insieme alla capolista Scalea, il Brancaleone è l’unica squadra imbattuta del campionato, ma d’altronde non puoi perdere se non subisci gol: la porta di Laganà è rimasta immacolata in queste prime cinque giornate, e anche contro i temibili Salvador, Puntoriere, Costantino e Giorgiò, solo per citarne alcuni, la fase difensiva di Criaco non ha concesso agli avversari la possibilità di esultare. Carmelo Nucera guida un reparto-bunker che ha resistito già per 450′, non male per una matricola. A far gol poi ci hanno pensato due argentini: il regista Ezequiel Montero, già decisivo nell’unico successo degli amarantoazzurri, bravo a finalizzare uno schema su calcio piazzato, e Lautaro Dantraccoli, che ha coronato una prestazione maiuscola con la sua prima rete in Eccellenza.

Foto di copertina: Nicola Santucci