Volley, per la Reghion sconfitta al debutto da metabolizzare in fretta

Una sconfitta amara per le reggine contro un avversario determinato che non ha mai abbassato la guardia

Al debutto in campionato è arrivata una sconfitta per la Volley Reghion, battuta per 3-0 a Caltanissetta dalla Traina, la quale si è aggiudicata l’incontro con dei parziali importanti (25-12, 25-12, 25-15).

Un esordio che non ha regalato punti ma che dovrà essere assorbito in fretta dalle ragazze di coach Pellegrino, poiché la crescita di un gruppo passa anche attraverso le sconfitte che, si sa, insegnano molto più delle vittorie. La risposta a questo passo falso potrà già arrivare sabato prossimo, quando per Fiorini e compagne ci sarà l’esordio al PalaCalafiore, dove per la seconda giornata del Girone M di Serie B2 si presenterà la Volley Valley Funivia dell’Etna, battuta ieri sul parquet amico al tie-break dalla Cosedil Zafferana.