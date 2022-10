Reggina-Cosenza, Pierozzi: “Piedi per terra ma sappiamo di essere forti”

Al termine della sfida del “Granillo” tra Reggina e Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa il terzino amaranto Niccolò Pierozzi.

“Il mister è più contento per il gol salvato che per il gol fatto, mi piace attaccare ed essere presente; le occasioni arrivano, attacchiamo in tanti e due terzini sempre su fanno la differenza. Non si vedono spesso azioni da terzino a terzino, ma quando sei lì a schiacciare gli avversari, è giusto che anche i terzini siano aggressivi. Non mi sarei aspettato di trovarci qui, ma da subito ho capito che avevamo una bella squadra, siamo però realisti, pensiamo al Parma ma sappiamo di essere forti. Sono contento per il gol fatto, ma anche per quello evitato, devo migliorare in copertura. Non mi aspettavo di arrivare in diffida così presto, ho preso dei gialli per interventi in ritardo che avrei potuto evitare; non ci pensi alla diffida, se sei costretto a far fallo, lo fai comunque, fa parte del gioco. Speravo di non prendere l’ammonizione, non voglio saltare partite e perdere occasioni, ho le mie convinzioni e mi baso su quelle.”