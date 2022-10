Reggina-Cosenza, le pagelle: una prestazione da “Calcio Champagne”

Prova superba della Reggina che manda al tappeto il Cosenza con tre gol e tanta qualità, mantenendo la vetta della classifica in compagnia del Bari. Le pagelle di RNP.

Colombi s.v. – Nelle partite precedenti aveva fatto da spettatore per gran parte del tempo, ma qualche intervento lo aveva comunque realizzato; non questa volta, a parte un paio di uscite e nulla più.

Pierozzi 7,5 – Determinato e combattivo, un costante aiuto per Ricci in sovrapposizione; segna un gol semplicemente meraviglioso per tecnica e qualità, poco più tardi toglie dai piedi di Larrivey il gol della bandiera.

Cionek 7 – Prestazione mostruosa, tampona con precisione le poche iniziative di Larrivey e compagni, domina il gioco aereo senza sbagliare un solo colpo

Gagliolo 7 – Provvidenziale su Larrivey lanciato a rete, sempre attento sui palloni vaganti, lascia le briciole agli avversari.

Di Chiara 7,5 – Sfiora il raddoppio dopo una cavalcata, Matosevic ci mette la punta delle dita; tanta corsa, iniziativa e saggezza difensiva, sfodera infine un traversone ad effetto per la rete di Pierozzi. Dall’83’ Giraudo s.v.

Fabbian 7 – Brillante e dinamico, onnipresente a centrocampo, una diga preziosa che gioca con la scaltrezza del veterano, si getta sempre nel cuore dell’area avversaria.

Majer 7,5 – Regia illuminata, padrone del centrocampo, dirige l’orchestra e sfiora anche la soddisfazione personale.

Hernani 7 – Elegante, ci mette la corsa, la tecnica e la fisicità, aggiunge quel qualcosa in più al palleggio amaranto. Dal 67′ Liotti 7 – Il Cosenza non si arrende e c’è da combattere fino alla fine, lui non si tira certo indietro.

Ricci 7 – Un taglio illuminante per Rivas dopo pochi minuti che vale il vantaggio, ingaggia un lungo duello con Panico che vince nettamente ai punti. Dal 60′ Canotto 7 – Subito nel vivo del match, diventa l’uomo più pericoloso nelle praterie che si aprono nel finale, sfiora il gol e reclamo un rigore senza fortuna.

Menez 7,5 – In giornata di grazia, come gli capita ormai quasi sempre; a volte esagera cercando di strafare con i preziosismi, poi segna un altro gol che fa venir giù il “Granillo”. Esce con la standing ovation meritata. Dal 67′ Gori 7 – Ci mette tanta voglia e determinazione, vorrebbe lasciare il segno su questo derby, non ci riesce ma la combattività messa in campo gli vale un voto comunque alto.

Rivas 7,5 – Al 9′ controlla con eleganza, punta l’uomo e scarica in rete il vantaggio amaranto, poi si conferma come pericolo costante per la difesa cosentina che lo contiene con estrema fatica. Dall’83’ Cicerelli s.v.

Mister Inzaghi 7,5 – 90′ di Calcio Champagne marca Inzaghi, la Reggina è uno spettacolo, la scelta iniziale di Ricci ed Hernani viene ripagata da entrambi. Sbloccata subito la partita, i suoi giocano un calcio frivolo e spensierato, che ad un occhio distratto potrebbe apparire lezioso, per l’eccessiva ricerca della giocata sopra le righe. Eppure è proprio questa l’anima della Reggina, che attraverso il ritmo, il gioco e la grande qualità in suo possesso, trova un gol dopo l’altro divertendo e divertendosi.