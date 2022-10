Reggina-Cosenza: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 16:15 per la trentunesima giornata di serie B va in scena il derby tra Reggina e Cosenza. Uomini di Dionigi reduci dalla vittoria per 3-1 contro il Como, mentre gli amaranto si presentano alla sfida del Granillo dopo la sconfitta esterna in casa del Modena. Sono 48 i precedenti ufficiali tra le due compagini: 8 vittorie per i rossoblù, 19 pareggi e ben 21 successi per i padroni di casa.

Probabile formazione Reggina

Per Inzaghi un dubbio nel tridente offensivo (tra Rivas e Cicerelli) che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, per il resto dovrebbe essere confermata la formazione delle ultime gare. A protezione di Colombi spazio a Pierozzi, Cionek, Gagliolo e Di Chiara. In cabina di regia a dettare i ritmi del gioco ci sarà Crisetig, con il giovane Fabbian e Mayer ai suoi lati, mentre in attacco spazio all’esperienza di Menez e Canotto.

REGGINA (4-3-3): Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi

Probabile formazione Cosenza

In attacco il centravanti Larrivey dovrebbe tornare dal 1′ minuto, con Nasti e Butic che lo insidiano per una maglia da titolare. A centrocampo attenzione a Vallocchia e al 4-3-3, ma non va scartato a priori il 4-2-3-1. Dionigi potrebbe infatti schierare inizialmente D’Urso, Merola e Brignola e non solo due di questi tre. Il reparto mediano sarà completato da Voca quale vertice basso e Brescianini. Con Rigione uno tra Venturi o Meroni nel ruolo di centrale. A destra toccherà a Rispoli, a sinistra sgropperà uno tra Martino, molto apprezzato col Como, e Panico.

COSENZA (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Rigione, Meroni, Panico; Vallocchia, Voca, Brescianini; Brignola, Larrivey, D’Urso. All. Dionigi

Reggina-Cosenza, pronostico

Reggina di mister Inzaghi che parte nettamente favorita secondo Snai con il segno 1 quotato a 1.65 rispetto alla vittoria dei rossoblù quotata 5.75. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 2 leggermente in rialzo a quota 5.75. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3,60 Sisal/quota 3.50 Snai).

Reggina-Cosenza dove vederla in Tv o streaming

Fischio d'inizio alle ore 16:15 della gara tra Reggina e Cosenza. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l'acquisizione di un ticket. L'incontro si potrà seguire anche sull'app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv.

