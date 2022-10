Reggina-Cosenza, Dionigi: “Niente recriminazioni, sconfitta meritata”

Al termine della sfida del “Granillo” tra Reggina e Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico rossoblu Davide Dionigi.

“Siamo partiti bene, poi le giocate di Rivas e Menez sono state di altra categoria. Abbiamo incontrato una squadra forte, finora è quella che mi ha impressionato di più. Non abbiamo rischiato poi tanto, nel finale con i cambi forse avremmo potuto fare qualcosa in più. La Reggina ha meritato, non possiamo recriminare, dispiace per i nostri tifosi; dobbiamo ripartire, prendiamolo come un incidente di percorso. Questa partita mi ha dato indicazioni per il futuro, ripartiamo a testa bassa. Avevamo preparato la solita partita aggressiva, hanno fatto la differenza due giocate individuali; non siamo stati bravi a reggere dopo il primo gol, il secondo ha chiuso la partita. Abbiamo pressato un po’ meno, in alcuni momenti ci hanno messo in difficoltà con i loro cambi gioco; abbiamo tardato nella manovra, senza raddoppio forse sarebbe potuta andare diversamente. Tornare a Reggio è stata un’emozione piacevole, una splendida accoglienza e non era da mettere in discussione.”