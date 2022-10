Reggina-Cosenza, Di Chiara: “Cresciamo giorno dopo giorno”

Al termine della sfida del “Granillo” tra Reggina e Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa il terzino amaranto Gianluca Di Chiara.

“Ci stiamo divertendo, è fondamentale per lo sport che facciamo, è stata una bella giornata davanti a 15 mila spettatori; ci fa stare bene questo risultato, da lunedì testa bassa e pensiamo al Parma. Il mister ha creato un bel gruppo, ci fa star bene durante la settimana; sul terzo gol è andata bene, è stata un po’ casuale, ma ci fa piacere. Spero che continueremo così, ci godiamo questa bella vittoria nel derby. Vedo durante la settimana la nostra crescita, tutti vanno forte, e se riusciamo a tenere questo ritmo tutti e 26 possiamo continuare così; se fai cinque cambi e chi entra va in campo con la determinazione giusta, è un’importante arma. Non sento il peso della responsabilità, per esperienza diamo una mano ai più giovani ma fa parte della crescita dei calciatori.”