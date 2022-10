Promozione e 1^ Categoria, gli anticipi: colpo Archi a Maida, la Vigor vince a Melito

PROMOZIONE, GIRONE B – Anticipi ricchi di emozioni e colpi di scena quelli della quinta giornata. A far maggior rumore è certamente la sconfitta della Palmese per 1-0 ad Ardore contro l’Africo, il quale raccoglie così i primi punti del suo campionato; decide una punizione magistrale di Sahlioui al 95′. La Vigor Lamezia ne approfitta per portarsi a +3 nei confronti dell’annunciata rivale, passando per 3-1 a Melito: Giovanni Foderaro porta avanti i biancoverdi, raddoppia Percia Montani in avvio di ripresa, Liotta accorcia subito ma ad un quarto d’ora dal termine Bernardi firma la terza rete. Ci pensa ancora una volta Giglio a decidere le partite dello Sporting Catanzaro Lido: una doppietta del bomber regala il successo ai giallorossi nello scontro al vertice con la Cinquefrondese, che si ferma dopo tre vittorie di fila. Non si ferma più invece la matricola Ardore, che dopo l’incredibile vittoria, in 8 contro 11, con il San Giorgio, espugna di misura il campo del Ravagnese per 1-0 e si mantiene in vetta alla classifica con Vigor e Sporting. Splendida vittoria in rimonta da parte dell’Archi in casa del forte Atletico Maida: la compagine catanzarese passa nel primo tempo con Perugino; nella ripresa capitan D’Agostino prima si fa parare un rigore, poi si fa perdonare realizzando il pareggio, e in pieno recupero, con i locali in dieci uomini, Acosta trova la zampata che vale il definitivo 2-1.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Nell’unico anticipo della seconda giornata, il Saint Michel s’impone al “Cesare Giordano” di Gioia Tauro per 2-0 sulla Bagnarese, partita decisa in avvio di ripresa dalle due reti arrivate nello spazio di pochi minuti: De Leo sugli sviluppi di una punizione e Romano dal dischetto regalano ai pianigiani la seconda vittoria di fila.