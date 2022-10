Eccellenza, l’anticipo della 5^ giornata: il Gioiosa beffa la Promosport nel finale

Colpaccio a sorpresa da parte del Gioiosa Ionica che nell’anticipo della quinta giornata di Eccellenza ottiene la prima vittoria del suo campionato battendo a domicilio la Promosport. Debutto vincente sulla panchina biancorossa per mister Galati che infligge all’undici di Morelli una sconfitta pesante.

Partita vivace quella andata in scena al “Riga” di Lamezia Terme ma il risultato resta fisso sullo 0-0 e sembra non debba più cambiare. Poi, all’85’, l’episodio decisivo: Panetta riceve sulla trequarti lametina e subisce il fallo di Casella; mentre i padroni di casa protestano, Criniti batte a sorpresa la punizione suggerendo in verticale per Ientile, il quale è prima attento nel cogliere l’iniziativa del compagno, poi freddissimo nel battere Zappulla in uscita. A nulla vale l’assalto finale della Promosport che sbatte contro la rocciosa difesa del Gioiosa e contro i guantoni sicuri di Commisso.