Reggina-Cosenza, la probabile amaranto: un dubbio in attacco

Sabato alle 16 e 15 derby calabrese tra Reggina e Cosenza. Per Inzaghi un dubbio nel tridente offensivo (tra Rivas e Cicerelli) che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, per il resto dovrebbe essere confermata la formazione delle ultime gare. Probabile formazione Reggina (4-3-3): Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas.