Serie D: Lamezia e Catania tentano l’allungo, un punto per Cittanova, Locri e San Luca

Anche la quarta giornata del Girone I di Serie D registra un successo per Lamezia Terme e Catania, ancora appaiate a punteggio pieno, ma mentre gli etnei si sono sbarazzati della Vibonese con un secco 3-0 con i gol di Vitale, Jefferson e Forchignone, i lametini hanno festeggiato i tre punti al 96′ con l’ennesima marcatura di Fangwa, autore del 3-2 sulla Sancataldese, passata due volte in vantaggio (con Oppizzi e D’Agosto) ma prontamente ripresa in entrambi i casi, da Cadili prima e Borgia poi.

Finisce con un pareggio il derby tra Locri e San Luca giocato in notturna in uno stadio “Macrì” colorato di amaranto e giallorosso. Sono gli ospiti a portarsi avanti nel primo tempo con la botta di Spinaci su geniale sponda di Leveque; la squadra di Cozza (sostituito in panchina dal vice Canonico) arriva al riposo in vantaggio, ma in avvio di ripresa deve subito fronteggiare la determinazione degli amaranto, che dopo una paio di ottime opportunità non sfruttate, trovano il pari con il gol dell’ex Carella in mischia. Le emozioni si susseguono fino alla fine ma il risultato non cambia: il Locri resta imbattuto, il San Luca raccoglie il secondo punto del suo campionato.

Un pareggio anche per il Cittanova, fermato in casa dagli ex. Al “Morreale-Proto” il Santa Maria dell’ex tecnico giallorosso Di Gaetano raccoglie il suo primo punto, passando in vantaggio con Bonanno, bomber del Cittanova nella passata stagione, su rigore; a differenza di una settimana fa con la Sancataldese, la compagine di Galfano reagisce e trova il pari, sempre dal dischetto, con Totò Crucitti. Inatteso tracollo casalingo per il Castrovillari contro l’Acireale del nuovo tecnico Costantino: la sfida resta in equilibrio per 70′, poi sale in cattedra Carbonaro che segna tre gol tra il 66′ e il 76′, calando infine il poker al 92′.

Dopo il pari interno con il Cittanova, il Real Aversa vince di misura a Canicattì e resta l’unica squadra sulla scia della coppia di testa; risale anche il Ragusa, vittorioso per 2-0 a Paternò. Prima vittoria per il Trapani, dopo le due partite rinviate: finisce 1-0 in casa del Sant’Agata. Reti bianche tra Mariglianese e Licata.

