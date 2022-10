Reggina, i precedenti con l’arbitro Valeri: un ex Internazionale per il derby

Se non è considerabile come una celebrità nel mondo arbitrale italiano, poco ci manca. Paolo Valeri della sezione di Roma 2, l’arbitro designato per dirigere sabato il derby del “Granillo” tra Reggina e Cosenza, è da molti anni uno dei direttori di gara più importanti del panorama nazionale ed internazionale, avendo fatto parte delle liste della FIFA dal 2011 a tutto il 2021, quando ha scelto di ritirarsi per lasciare spazio ai più giovani. Arbitro quindi di grande esperienza, che ha diretto molte gare tra Champions ed Europa League, oltre all’ultima finale di Coppa Italia.

Con le 3 partite dirette quest’anno in Serie A, ha raggiunto quota 220 direzioni arbitrali in massima serie, dove esordì nel dicembre del 2007. Viste le sue frequentazioni ad alto livello, gli incroci con la Reggina sono stati sporadici, ma ci sono stati. 3 per l’esattezza e tutti al “Granillo”: il primo avvenne nell’agosto del 2009, in Serie B, con l’appena retrocessa squadra amaranto, allenata da Novellino, bloccata sul pari dal Padova (gol di Brienza pareggiato da Cani); per il secondo si dovette attendere la sfida di Coppa Italia dell’agosto 2013 contro il Crotone, gara decisa da un gol di Gerardi; il terzo e ultimo precedente tra gli amaranto e il signor Valeri è di solo un anno e mezzo fa, quando nel marzo 2021 l’Empoli passò per 3-0 sulla squadra di Baroni (nell’immagine principale, uno dei gol toscani).

Appena due invece le direzioni arbitrali del fischietto romano nei match del Cosenza: sconfitta per 3-2 a Grosseto nella Coppa Italia 2009/2010 e vittoria per 2-1 sull’Ascoli nella B 2020/2021.