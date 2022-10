La società comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Francesco Galati. Allenatore con tanti anni di esperienza sia in Eccellenza che in serie D dove ha guidato tra le altre il Soverato, il Guardavalle ed il Roccella, Galati si è messo subito a disposizione e sin da subito dirigerà gli allenamenti in vista della trasferta di Sabato contro lo Promosport. Soci e dirigenti augurano al nuovo mister un proficuo lavoro.

U.S. Gioiosa Ionica A.S.D.