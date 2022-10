Serie D, domani la 4^ giornata: Locri-San Luca si gioca alle 19

Il tour de force del mese di ottobre per il Girone I di Serie D prosegue con la terza partita in otto giorni. Domani in campo alle 15 tutte le protagoniste del raggruppamento, fatta eccezione per il derby ionico tra Locri e San Luca, fissato per le 19.

Le due compagini arrivano a questo incontro con umori contrapposti: da una parte la squadra di Mancini, all’esordio di fronte ai propri tifosi, e reduce da due vittorie di fila in trasferta; dall’altra la formazione di Cozza che domenica, con qualche difficoltà, ha raccolto il primo punto del suo campionato pareggiando nel finale con la Mariglianese, evitando la terza sconfitta di fila.

Giocano in casa le due prime della classe: il Lamezia Terme ospita l’insidiosa Sancataldese puntando al quarto successo consecutivo con la spinta dei propri sostenitori, mentre il Catania riceve al “Massimino” la Vibonese, che domenica ha perso terreno pareggiando con il Castrovillari, ma è rimasta comunque in scia rispetto alle due battistrada. Cittanova a caccia della prima vittoria, dopo l’ottimo pareggio di Aversa: al “Morreale-Proto” arriva il Santa Maria, che annunciata tra le protagoniste è invece ancora ferma a quota zero; per il tecnico dei campani Di Gaetano e alcuni calciatori, tra i quali l’attaccante Bonanno, sarà sfida da ex, dopo la grande annata scorsa coronata dal sesto posto. Il Castrovillari riceve l’Acireale ed è pronto a giocare un altro scherzetto ad una big del torneo.

SERIE D, GIRONE I – 4^ giornata (05/10/2022 – ore 15)

Canicattì-Real Aversa

Castrovillari-Acireale

Catania-Vibonese

Città di Sant’Agata-Trapani

Cittanova-Santa Maria Cilento

Lamezia Terme-Sancataldese

Locri-San Luca ore 19

Paternò-Ragusa

US Mariglianese-Licata