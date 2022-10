Due giornate di stop per il vice di Inzaghi, mentre Pierozzi è il primo amaranto a finire in diffida

Il Giudice Sportivo di Serie B, in merito alle gare della settima giornata, ha fermato per una giornata quattro calciatori. Si tratta di Binks (Como), Boloca (Frosinone), Hainaut (Parma) e Meccariello (Spal).

Per quanto concerne la Reggina, squalifica di due giornate per mister Maurizio D’Angelo, il vice di Inzaghi espulso nel corso della ripresa al “Braglia”; finisce invece in diffida, per la quarta ammonizione rimediata in campionato, Niccolò Pierozzi.