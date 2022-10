Eccellenza, la squadra Top della 4^ giornata: StiloMonasterace

Avvio di campionato brillante per lo StiloMonasterace di mister Alessandro Caridi, che battendo il Sersale ha agguantato il secondo posto in classifica in compagnia di Gioiese, Morrone e Reggiomediterranea, ad una sola lunghezza dallo Scalea.

Prontamente riscattata la sconfitta di sabato scorso in casa della Promosport: con lo stesso risultato, un classico 2-0, è arrivata la terza vittoria in campionato contro un Sersale che dopo un avvio in affanno, cercava a Monasterace di ritrovarsi. I catanzaresi non avevano però fatto i conti con Papaleo e compagni, pratici, cinici e compatti, i quali hanno riproposto la risolutezza già evidenziata nei primi due match di campionato, vinti entrambi 1-0 con le firme del subentrato Aiello in entrambi i casi. Anche stavolta il calciatore è partito dalla panchina, entrando però dopo pochi minuti per un brutto infortunio occorso al compagno Minici (frattura dello zigomo, a lui gli auguri di pronta guarigione), ma i gol del successo sono stati realizzati da altri due calciatori: prima è toccato a Matteo Sorgiovanni sovrastare tutti ed insaccare di testa il vantaggio; nel recupero del primo tempo ci ha poi pensato il bomber Giuseppe Papaleo a mettere il sigillo. Nel mezzo, il portiere Stillitano si è concesso il lusso di parare un rigore a Nesticò. Nella ripresa il Sersale ha sbattuto contro un muro invalicabile e per lo StiloMonasterace è arrivata un’altra gioia, la prima nel proprio stadio dopo la trasferta forzata a Roccella di due settimane fa.