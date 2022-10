Eccellenza, “Benemerenza” al Gallico Catona, premiato per i 50 anni della matricola

Ultime News

Benemerenze 2022 Si è tenuta sabato a Roma la tradizionale cerimonia per la consegna delle Benemerenze LND, alla presenza dei presidenti della FIGC Gravina, della LND Abete, e del SGS Tisci, che hanno premiato società e...

GALLICO CATONA: GIORNATA STORICA A ROMA PREMIO – DIPLOMA DI BENEMERENZA PER I 50 ANNI DI ATTIVITÀ AGONISTICA DELLA MATRICOLA. Una giornata indimenticabile per la storia sportiva del Gallico Catona, all’hotel Hilton...

Quella compiuta dall’Ardore contro il San Giorgio entra di diritto nel novero delle imprese calcistiche, e non è la prima realizzata dalla matricola ionica in questo avvio di campionato. La squadra di mister Criaco...

03/10/2022 | A cura di Domenico Geria

Avvio di campionato brillante per lo StiloMonasterace di mister Alessandro Caridi, che battendo il Sersale ha agguantato il secondo posto in classifica in compagnia di Gioiese, Morrone e Reggiomediterranea, ad una sola lunghezza...