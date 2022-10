Serie B, successo del Cosenza nell’anticipo della 7^ giornata

La squadra di Dionigi raggiunge le parti alte della classifica, esordio amaro per Longo sulla panchina del Como

Nell’anticipo della settima giornata di Serie B fa festa il Cosenza che ritrova la vittoria dopo quattro giornate, battendo 3-1 il Como. Debutto amaro sulla panchina lariana per Longo, la squadra di Dionigi colpisce due volte poco dopo la mezz’ora di gioco, con D’Urso e Rigione; prima del riposo gli ospiti accorciano con Vignali e la partita si mantiene in bilico fino a pochi minuti dal 90′, quando il Como ridotto in dieci incassa da Meroni la terza rete del Cosenza, proiettato con questo successo verso le parti alte della classifica.

SERIE B – 7^ giornata (30/09 e 01-02/10/2022)

30/09 – 20:30

Cosenza-Como 3-1

01/10 – 14:00

Bari-Brescia

Cagliari-Venezia

Cittadella-Ternana

Modena-Reggina

Palermo-Sudtirol

Parma-Frosinone

Spal-Genoa

01/10 – 16:15

Perugia-Pisa

02/10 – 16:15

Benevento-Ascoli

CLASSIFICA DOPO LA 6^ GIORNATA

15 Reggina, Brescia

12 Bari, Frosinone

11 Cosenza*, Genoa

10 Cagliari, Ternana

9 Parma, Spal

8 Ascoli, Cittadella

7 Benevento, Palermo, Sudtirol

5 Venezia

4 Perugia

3 Como*, Modena

2 Pisa

*una partita in più