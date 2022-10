Serie B, i risultati della 7^ giornata e la nuova classifica: terzetto in vetta

Cadono le prime della classe nella settima giornata di Serie B. La Reggina spreca a Modena e viene punita dal gol di Diaw; il Brescia crolla per 6-2 a Bari, segnando le sue due reti solo nel finale, mentre ad aprire la goleada pugliese, che vale l’aggancio alla vetta, ci hanno pensato gli ex amaranto Folorunsho e Bellomo. Ad un punto dal terzetto di testa sale il Genoa, che si sbarazza a domicilio della Spal con un gol per tempo. Prosegue anche l’ascesa della Ternana, bastano due gol agli umbri a Cittadella per portarsi a -2 dal primo posto. Il Parma batte e aggancia il Frosinone; colpaccio del Sudtirol a Palermo; Cagliari travolto in casa, e in rimonta, dal Venezia. Prima vittoria per il Pisa, corsaro in casa del Perugia; i toscani lasciano l’ultimo posto superando il Como e gli stessi umbri.

SERIE B – 7^ giornata (30/09 e 01-02/10/2022)

30/09 – 20:30

Cosenza-Como 3-1

01/10 – 14:00

Bari-Brescia 6-2

Cagliari-Venezia 1-4

Cittadella-Ternana 0-2

Modena-Reggina 1-0

Palermo-Sudtirol 0-1

Parma-Frosinone 2-1

Spal-Genoa 0-2

01/10 – 16:15

Perugia-Pisa 1-3

02/10 – 16:15

Benevento-Ascoli

CLASSIFICA DOPO LA 6^ GIORNATA

15 Reggina, Bari, Brescia

14 Genoa

13 Ternana

12 Frosinone, Parma

11 Cosenza

10 Cagliari, Sudtirol

9 Spal

8 Ascoli*, Cittadella, Venezia

7 Benevento*, Palermo

6 Modena

5 Pisa

4 Perugia

3 Como

*una partita in meno