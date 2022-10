I Top di Modena-Reggina: Menez show, Marsura carta vincente per Tesser

Finisce 1-0 il match tra Reggina e Modena. Seconda sconfitta stagionale per gli uomini di Filippo Inzaghi, che escono sconfitti dal Braglia al termine di un match combattuto ed equilibrato, deciso dalla rete di Diaw che capitalizza al meglio una delle pochissime occasioni create dagli emiliani. Di seguito i Top del match secondo RNP:

Menez – Nonostante la sconfitta il francese è una delle note più liete in casa Reggina. Houdini si è preso sulle spalle la formazione amaranto ed ancora una volta si prende di diritto un posto tra i Top di giornata. Sfiora il gol d’autore nel primo tempo, si rende utile per la squadra in entrambe le fasi di gioco e manda in totale confusione la difesa avversaria a suon di tunnel e dribbling.

Marsura – L’attaccante gialloblù parte inizialmente dalla panchina, ma si rivela la carta vincente che cambia le sorti del match. Marsura entra in campo con il piglio giusto, crea scompiglio sulla fascia sinistra e al minuto 65′ serve l’assist vincente per Diaw.

SANTO ROMEO