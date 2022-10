Modena-Reggina, le pagelle: Gagliolo baluardo, centrocampo in affanno

In maniera inaspettata, soprattutto dopo un primo tempo quasi dominato, la Reggina perde al “Braglia” di Modena, piegata di misura dai padroni di casa. Le pagelle amaranto di RNP.

Colombi 6 – Primo tempo da spettatore con un solo intervento su debole tiro di Diaw, incolpevole sul vantaggio gialloblu

Pierozzi 6 – Si propone con coraggio, commette tuttavia qualche leggerezza di troppo sul pressing avversario. Dal 46′ Loiacono 5,5 – Concede troppo spazio a Marsura per il cross che porta al vantaggio del Modena.

Cionek 6,5 – Battaglia con le punte avversarie senza risparmiarsi, netta supremazia sulle punte avversarie; nella ripresa sbroglia alcune delicate situazioni.

Gagliolo 6,5 – Un punti di riferimento arretrato, tappa le poche falle che si creano in difesa, gioca d’anticipo prevedendo le intenzioni avversarie. Dall’80’ Santander S.V.

Di Chiara 5,5 – Parte forte trovando anche il gol, annullato per il fuorigioco di Menez, in seguito abbassa il ritmo della corsa e bada soprattutto a non scoprire la sua corsia; si lascia sovrastare in elevazione da Diaw sul vantaggio del Modena.

Fabbian 6 – Nel vivo del gioco costantemente, a volte però dà la sensazione di voler strafare; manca la consueta brillantezza. Dal 66′ Gori 5,5 – Non riesce ad incidere contro la difesa emiliana chiusa a riccio a protezione del vantaggio.

Crisetig 5,5 – Il centrocampo del Modena gli lascia poco tempo per ragionare e pochi spazi per impostare, ne soffre un po’, ci mette l’esperienza, alla lunga va in affanno. Dal 63′ Hernani 6 – Entra in un momento delicato del match, prova ad infondere un pizzico di imprevedibilità alla manovra, ma ci riesce a sprazzi.

Majer 5,5 – Gioca in ombra nel primo tempo, svolgendo tuttavia un prezioso lavoro sporco in fase di contrasto alle avanzate avversarie; nella ripresa passa in regia ma non riesce a cambiare il ritmo della squadra.

Canotto 6 – Partenza arrembante sulla destra, dove fa ammattire i diretti avversari, corre e si batte senza trovare però il guizzo vincente; cala molto nella ripresa. Dal 63′ Rivas 5,5 – Poco brillante, probabilmente il viaggio transoceanico ha pesato sulla sua prova, nella quale non è riuscito a dare il cambio di marcia ai suoi.

Ménez 6,5 – Solita prestazione del francese che gioca in punta di piedi, a volte esagera ma quando si illumina fa strabuzzare gli occhi: la magia esibita nel primo tempo avrebbe meritato miglior fortuna; nel finale si prende la squadra sulle spalle andando in cerca del pari.

Cicerelli 6 – Ha la possibilità di giocare dall’inizio, offre il pallone a Di Chiara per il vantaggio poi annullato; è insidioso e desideroso di lasciare il segno, ma soprattutto nel finale i suoi sforzi non trovano un’adeguata ricompensa.

Mister Inzaghi 6 – La partenza della Reggina è promettente, la squadra corre, domina, segna pure (gol annullato) ma alla lunga il Modena riesce a contrastare le fonti di gioco e gli amaranto arrivano con maggior difficoltà nell’area emiliana. Nella ripresa la Reggina cala ma regge, colpita però su una delle rare occasioni dei padroni di casa. Il tecnico amaranto pesca a piene mani dalla panchina, ridisegnando i suoi in campo con un atteggiamento spregiudicato che porta negli ultimi venti minuti alla costruzione di almeno sei nitide palle-gol, senza tuttavia trovare il gol di un meritato pareggio.