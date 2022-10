Modena-Reggina, Inzaghi “Guardando i numeri dovevamo vincere ma resto sereno”

Finisce 1-0 il match tra Modena e Reggina. Al termine della sfida allo stadio “Alberto Braglia” ecco le dichiarazioni del tecnico amaranto Filippo Inzaghi: “È una partita che guardando i numeri mi fa molto arrabbiare, è una partita che dovevamo vincere ma resto sereno perché giocando così ne perderemo poche, abbiamo perso subendo un solo tiro in porta, lo accettiamo e complimenti al Modena.”

Per l’allenatore della Reggina “dopo 16 tiri in porta dovevamo fare gol, Gagno ha fatto delle super parate ma non dobbiamo deprimerci ora come non dovevamo esaltarci prima, queste partite vengono decise dagli episodi”. Poi sui singoli, “Rivas è arrivato ieri e non era pronto per giocare dall’inizio ma Cicirelli per me è un titolare, Pierozzi è stato sostituito per l’ammonizione, Menez ha fatto un’ottima partita, come tutta la squadra”. “Dobbiamo vivere alla giornata, per noi è un anno zero. Abbiamo cambiato 20 calciatori, la squadra deve trovare la sua fisionomia, bisogna rimboccarsi le maniche e salvarsi il prima possibile, in base a quando ci salveremo vedremo dove possiamo arrivare. I tifosi sono eccezionali, l’applauso a fine partita alla squadra è meritato, ci dispiace per loro, ora pensiamo al derby, vogliamo regalare un’altra soddisfazione a loro” Carmelo Zampaglione