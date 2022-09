Verso Modena-Reggina, Tesser: “Primato meritato, è una squadra che mi piace”

Alla vigilia del match del “Braglia” tra Modena e Reggina, il tecnico emiliano Attilio Tesser ha presentato la gara in conferenza stampa.

“Bisogna complimentarsi con la Reggina per quanto ha fatto finora, è prima in classifica con merito, è la squadra che mi è piaciuta di più da studiare, bene organizzata; è stato bravo Inzaghi a creare l’amalgama. Ci siamo allenati bene in queste due settimane, speriamo di proporre tutto il lavoro domani in campo; abbiamo provato soluzioni tattiche diverse, ma soprattutto ci abbiamo messo entusiasmo. Non abbiamo mai parlato di infortuni, anche se in questo momento non ci gira bene, abbiamo perso diversi calciatori ma guardiamo avanti, la società ha pensato ad un innesto nuovo in mezzo al campo: è stato scelto Andrea Poli, calciatore dal curriculum importante, ci verrà a dare peso, entusiasmo ed esperienza, spero raggiunga al più presto la condizione migliore. De Maio è tornato a disposizione, è un patrimonio del Modena e ci darà una mano. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, possiamo far bene e mettere in difficoltà la Reggina. Confidavo di fare qualche punto in più all’inizio per lavorare con più serenità, purtroppo ne abbiamo solo tre, vedremo di riprendere da domani il nostro cammino. So che è facile criticare, quando le cose non vanno bene le critiche non mancano mai; ho sempre detto che finora abbiamo giocato alla pari con chiunque, mettendo in difficoltà tutti gli avversari. Ci vuole quel carattere e quella cattiveria in più necessario per portare a casa il risultato, stiamo migliorando questa cosa, l’ho visto già a Genova, mi auguro di rivederlo domani; tutte le critiche vanno bene, le accettiamo, ma chi ci vede giocare afferma che la classifica sia bugiarda, da lì dobbiamo ripartire e metterci qualcosa in più. Abbiamo la nostra tifoseria e il nostro cuore, dobbiamo essere tutti uniti e dimostrare sul campo di voler uscire compatti da questo momento.”