Modena-Reggina, la probabile formazione amaranto: in attacco possibile novità

Nella Reggina che domani affronterà il Modena al Braglia dovrebbe esserci solo una novità rispetto alle ultime gare. In attacco Cicerelli si candida per una maglia da titolare al posto di Rivas rientrato da poco. Questa la probabile formazione della Reggina (4-3-3): Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Cicerelli. All. Inzaghi