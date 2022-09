Modena-Reggina, i convocati di Tesser: out anche Cittadini

Sono 24 i gialloblù convocati da Attilio Tesser per Modena-Reggina, gara valida per la 7^ giornata d’andata della Serie BKT in programma domani, sabato 1 ottobre 2022, allo stadio Alberto Braglia, con calcio d’inizio alle ore 14. Non sono disponibili Poli (allenamenti individuali per migliorare la condizione), Cittadini (risentimento muscolare accusato nella gara dell’Italia Under 21 contro l’Inghilterra), Battistella e Gargiulo (infortuni di lungo corso).

PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso.

DIFENSORI: 27 Azzi, 57 Coppolaro, 28 De Maio, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 77 Piacentini, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri.

CENTROCAMPISTI: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 10 Tremolada.

ATTACCANTI: 9 Bonfanti, 99 Diaw, 11 Falcinelli, 17 Marsura.