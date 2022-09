Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, il programma degli anticipi

Si gioca Gioiese-Isola in Eccellenza, due gli anticipi in Promozione e altrettanti in Prima Categoria

ECCELLENZA – L’anticipo della quarta giornata di Eccellenza tra Gioiese e Isola Capo Rizzuto si giocherà al “Lo Presti” di Palmi, a causa dell’indisponibilità del Polivalente (lavori in corso, si parla di metà ottobre per la sua disponibilità). Sarà una sfida tra due delle formazioni a quota 6 punti, che arrivano allo scontro con umori contrapposti: la squadra di mister Nocera va a caccia dei primi punti casalinghi e viene dal successo di Sersale in campionato e contro la Deliese in coppa; la compagine di mister Maiolo è reduce dalla sconfitta interna con la Reggiomediterranea, con la delusione per il rigore del pareggio fallito da Russo al 92′, e da un ulteriore passo falso in coppa contro il Sersale.

PROMOZIONE, GIRONE B – Sono soltanto due gli anticipi della quarta giornata del Girone B di Promozione: il Ravagnese, dopo l’ottimo pari ottenuto in trasferta contro il Capo Vaticano, andrà a caccia del secondo successo casalingo ospitando al “Longhi-Bovetto” il forte Sporting Catanzaro Lido, reduce dalla sconfitta interna con l’Ardore; la Cinquefrondese punta alla terza vittoria consecutiva ma l’avversario è il Capo Vaticano, un temibile sfidante per l’alta classifica.

PRIMA CATEGORIA, GIRONE D – Parte nel weekend anche il torneo di Prima Categoria, che per quanto concerne il Girone D, sarà inaugurato da due anticipi: al Comunale di Bagnara la rinnovata Bagnarese di mister Gregorio Squillace, che arriva dall’eliminazione in Coppa Calabria nel doppio confronto con il Taurianova, ospiterà il Bianco, ai nastri di partenza della categoria per l’ennesima stagione consecutiva; il Santa Cristina, reduce dalla straordinaria rimonta-salvezza dello scorso anno e con in panchina ancora il baluardo Pasqualino Epifanio, ospiterà una squadra che rappresenta una delle piazze più blasonate di questo torneo, la Bovalinese, lo scorso anno in Eccellenza e ripartita con una nuova società dopo aver rischiato il fallimento nel corso dell’estate, affidata alla guida tecnica di mister Silvio Frascà, bandiera amaranto che da calciatore ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del club.