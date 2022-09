Serie D, 2^ giornata: Lamezia al fotofinish, Cittanova colpito a freddo, il San Luca cede a Catania

La seconda giornata del Girone I di Serie D ci consegna un quartetto di squadre a punteggio: Lamezia Terme, Vibonese, Catania e Real Aversa. Ad accomunare tutte e quattro è il fatto di aver ottenuto i tre punti vincendo per 2-1, grazie ad un gol segnato nei minuti finali o nel recupero.

Minuti extra favorevoli ad esempio al Lamezia Terme, passato per 2-1 in casa di un Castrovillari che sarà avversario difficile da battere per chiunque. Al vantaggio lametino di De Luca, i Lupi rispondono con Longo su rigore; solo al 92′ Addessi trova il gol-partita. Solo un minuto più tardi è arrivata invece la rete del successo del Real Aversa in casa del Sant’Agata. Tocca al giovane De Marco regalare la seconda vittoria consecutiva alla Vibonese in piena zona Cesarini, dopo il botta e risposta tra Scafetta e Rotulo, quest’ultimo autore del momentaneo pari del Licata.

Ciccio Cozza torna al “Massimino” di Catania dopo quasi 14 anni, l’ultima volta fu nel febbraio del 2009, quando ancora giocava con la maglia della Reggina in Serie A: anche stavolta il tecnico del San Luca torna a casa a mani vuote, tuttavia i giallorossi hanno tenuto testa agli etnei di fronte a 14.000 spettatori, rispondendo al vantaggio di Rapisarda nel primo tempo con il rigore di Carbone nella ripresa; solo nei minuti finali il Catania si è riportato avanti grazie ad un penalty di Russotto. San Luca ancora a zero punti dopo due gare ma la squadra di Cozza è viva più che mai e domenica contro la Mariglianese potrà dimostrarlo, sospinta dai suoi tifosi.

Il Cittanova conosce la prima sconfitta stagionale, battuto a domicilio da un gol-lampo della Sancataldese, a segno con Torregrossa dopo tredici secondi di gioco. La squadra di Galfano prova a recuperare lo svantaggio per tutto il match ma i siciliani resistono e si portano a casa i tre punti. Rinviata la sfida tra Locri e Trapani a causa del nubifragio che ha messo in ginocchio la provincia trapanese nei giorni scorsi. Nelle altre partite, vittoria per 2-0 del Canicattì sull’Acireale e del Ragusa in casa della Mariglianese, mentre s’impone per 2-1 il Paternò sul Santa Maria.