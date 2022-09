Modena-Reggina, i precedenti: solo due successi amaranto in Emilia

16 i precedenti ufficiali in trasferta contro il Modena: due vittorie per gli amaranto, 8 pareggi e 6 successi gialloblù

Settima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, con la Reggina che in trasferta affronterà il Modena. Sfida storicamente ostica quella che attende gli amaranto, che nei 16 precedenti ufficiali in terra emiliana hanno ottenuto solo due successi, a fronte di 6 vittorie dei gialloblù e 8 pareggi. Quattro invece i precedenti in Coppa Italia, con due pareggi e due vittorie del Modena.

Di seguito, tutti i precedenti ufficiali tra Modena e Reggina:

1) Stagione 1965-66, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 1-0

19 dicembre 1965 – REGGINA: Persico, Mupo, Barbetta, Baldini, Lancini, Gatto, Alaimo, Camozzi, Ive, Florio, Rigotto.

2) Stagione 1966-67, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 0-0

27 novembre 1966 – REGGINA: Ferrari, Mupo, Barbetta, Camozzi, Tomasini, Bello, Alaimo, Ferrario, Santonico, Florio, Rigotto.

3) Stagione 1967-68, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 2-0

10 marzo 1968 – REGGINA: Ferrari, Sbano, Bello, Clerici, Mupo, Gardoni, Divina, Zani, Mannino, Florio, Toschi.

4) Stagione 1968-69, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 0-0

5 gennaio 1969 – REGGINA: Jacoboni, Divina, Clerici, Pirola, Bello, Pesce, Causio, Lombardo, Toschi, Florio, Vallongo.

5) Stagione 1969-70, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 1-1

19 aprile 1970 – REGGINA: Jacoboni, Grossi, Clerici, Tacelli, Sbano, Pesce, Perucconi, Pirola, Vallongo, Lombardo, Capogna.

6) Stagione 1970-71, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 1-0

11 aprile 1971 – REGGINA: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Fiorini, Sonetti, Sironi, Lombardo, Merighi, Rinero, Facchin (Bongiorni).

7) Stagione 1971-72, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 0-0

4 giugno 1972 – REGGINA: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Marchini, Sonetti, D’Astoli, Molinari (Perucconi), Fazzi, Righi, Merighi.

8) Stagione 1990-91, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 0-0

6 gennaio 1991 – REGGINA: Rosin, Bagnato, Attrice (Vincioni), Maranzano, Fimognari, Scienza, Paciocco, Tedesco, Simonini, Catalano (Granzotto), La Rosa.

9) Stagione 2001-02, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 3-1

18 novembre 2001 – REGGINA: Belardi, Vicari, Vargas, Franceschini, Morabito, Mamede, Mozart (Leon), Cozza, Casale (La Canna), Bogdani, Savoldi (Macrì).

10) Stagione 2002-2003, Campionato di Serie A: Modena-Reggina 2-1

23 marzo 2003 – REGGINA: Lejsal, Jiranek, Vargas, Franceschini, Diana (Nakamura), Cozza, Paredes (Savoldi), Mamede, Falsini, Bonazzoli, Di Michele (Bogdani).

11) Stagione 2003-2004, Campionato di Serie A: Modena-Reggina 1-2

20 marzo 2004 – REGGINA: Belardi, Jiranek, Torrisi, Franceschini, Mesto, Paredes, Tedesco (Falsini), Comotto, Cozza (Stellone), Bonazzoli (Mozart), Di Michele.

12) Stagione 2009-2010, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 1-0

3 ottobre 2009 – REGGINA: Cassano, Buscè, Valdez, Santos, Rizzato, Pagano (74′ Capelli), Carmona, Morosini, Missiroli (66′ Barillà), Cacia (84′ Viola A.); Bonazzoli.

13) Stagione 2010-2011, Campionato di Serie B: Modena-Reggina 1-2

12 febbraio 2011 – REGGINA: Puggioni, Adejo (80′ Burzigotti), Cosenza, Acerbi, Colombo, Rizzo, De Rose, Barillà (71′ Tedesco), Rizzato, Viola A. (67′ Campagnacci), Bonazzoli.

14) Stagione 2011-2012, Campionato serie B, Modena-Reggina 3-3

14 gennaio 2012 – REGGINA (3-4-3): Marino P.; Adejo (15’ Marino A.), Emerson, Cosenza (76’ Ragusa); Colombo (69’ D’Alessandro), Rizzo, Viola N., Rizzato; Ceravolo, Bonazzoli, Campagnacci. A disp. Kovacsik, Barillà, De Rose, Viola A. All. Gregucci.

RETI: 5’ aut. Adejo (R), 13’ Viola N. (R), 55’ rig. Ceravolo (R), 59’ Stanco (M), 68’ Carini (M), 93’ D’Alessandro (R).

15) Stagione 2012-2013, campionato serie B, Modena-Reggina 1-1

9 febbraio 2013 – REGGINA: 5-3-2 -Baiocco; Antonazzo (82’Campagnacci), Adejo, Ely, Di Bari, Rizzato; D’Alessandro (75′ Fischnaller), Bombagi, Barillà; Di Michele, Comi (64′ Gerardi). A disposizione: Facchin, Freddi, Cianci, Giannattasio. Allenatore: Dionigi

RETI: 33′ Ardemagni, 92′ Gerardi

16) Stagione 2013-2014, Campionato serie B, Modena-Reggina 3-0

19 ottobre 2013 – REGGINA (3-5-2): Benassi; Adejo, Lucioni, Ipsa; Di Lorenzo, Dall’Oglio (83′ Maza), De Rose (59′ Louzada), Strasser, Foglio (39′ pt Caballero); Fischnaller, Gerardi. A disp.: Zandrini, Gentili, Colucci, Rigoni, Falco. All.: Gianluca Atzori

RETI: 12′ Bianchi, 88′ (rig.), 93′ Babacar

SANTO ROMEO