Reggina, la dedica di Inzaghi a mister Bolchi: “Il suo ricordo sarà vivo in noi”

Il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha aperto la conferenza stampa pre-gara con un pensiero rivolto al ricordo del compianto mister Bruno Bolchi, scomparso ieri.

“Ci tengo a ricordare Bruno Bolchi, una leggenda prima da calciatore, poi da allenatore. Purtroppo non l’ho conosciuto di persona ma so e ho visto cos’ha lasciato in tutti i tifosi italiani e soprattutto tra i reggini, era Mister Promozione. Le mie condoglianze alla famiglia, è brutto quando si perdono uomini di sport così importanti e leali, il suo ricordo sarà vivo in noi, speriamo di dedicargli una bella partita.”