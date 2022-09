Reggina, Inzaghi ritrova Fabbian e Rivas dopo gli impegni con le nazionali

Per Pippo Inzaghi organico quasi al completo nell’ultima settimana, durante la quale ha avuto il tempo di lavorare e migliorare la condizione fisica di alcuni calciatori grazie alla sosta per le nazionali. Proprio per gli impegni con le nazionali, non hanno lavorato con il gruppo Giovanni Fabbian e Rigoberto Rivas, quest’ultimo in particolare è in dubbio per sabato dato che si aggregherà alla squadra solamente tra stasera e domani.

Per Fabbian doppio impegno con l’Italia Under 20 del C.T. Nunziata. Il 23 settembre ad Almada, in Portogallo, sfida contro i lusitani valida per la seconda giornata della Elite League, che racchiude otto tra le migliori nazionali europee e in cui l’Italia è campione in carica; vittoria azzurra per 2-1 con Fabbian in campo per tutti i 90′. Quattro giorni più tardi si è invece giocata a Varese un’amichevole contro la Svizzera: il centrocampista amaranto, inizialmente in panchina, è subentrato a Casadei dopo 26′, lasciando la firma sul tabellino dei marcatori in avvio di ripresa segnando il secondo dei gol dell’Italia, vittoriosa infine per 3-0.

Molto più lontani gli impegni per Rivas, costretto alla trasvolata sull’Atlantico per raggiungere la nazionale dell’Honduras, di scena negli Stati Uniti per due amichevoli. La prima si è svolta in Florida, a Miami, nella notte italiana del 24 settembre (sera del 23 negli USA) contro l’Argentina; il C.T. honduregno Vasquez ha schierato Rivas dal 1′, sostituendolo nell’intervallo con l’Argentina avanti di due reti, siglate da Lautaro Martinez e Lionel Messi, autore poi anche del definitivo 3-0 nella ripresa. Nella notte italiana del 28 settembre (la sera del 27 negli States) l’Honduras è tornato in campo, stavolta a Houston, in Texas, contro il Guatemala; in questo caso Rivas è subentrato al 19′ della ripresa con i guatemaltechi in vantaggio di un gol. Passano pochi secondi e un’autorete porta le squadre sul punteggio di parità, mentre all’87’ l’attaccante amaranto batte un calcio d’angolo perfetto che trova la testa di Solano, il quale realizza il 2-1.

Due vittorie per Fabbian, una vittoria e una sconfitta per Rivas, ma per entrambi c’è comunque un prezioso contributo nelle vittorie delle rispettive nazionali, in attesa di tornare a contribuire allo stesso modo alle vittorie della Reggina.