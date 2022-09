Reggina, i precedenti con l’arbitro Mercenaro: 4 incroci, il primo fu in Serie D

A dirigere l’incontro di sabato al “Braglia” tra Modena e Reggina sarà un arbitro tra i più giovani della grande squadra arbitrale di A e B. Il signor Matteo Mercenaro, della sezione di Genova, è infatti al debutto stagionale nel campionato di Serie B, dopo aver già arbitrato ben tre match di Serie A, l’ultimo dei quali è stato il tanto discusso incontro tra Juventus e Salernitana terminato 2-2.

Le strade della Reggina e del fischietto genovese si incrociano per la prima volta in Serie B, ma di precedenti ce ne sono già stati quattro, il primo dei quali avvenne il 20 marzo 2016, quando l’allora Reggio Calabria perse al “Granillo” per 1-0 contro lo Scordia, nelle ultime giornate del campionato di Serie D. A quel match fecero seguito altri tre incontri, avvenuti tutti in Serie C, senza sconfitte per gli amaranto: 0-0 in casa contro il Bisceglie nel novembre 2017; 1-1 a Pagani nell’ottobre del 2019 con l’iniziale vantaggio firmato Corazza; sempre nello stesso campionato, ma a febbraio 2020, la vittoria nel derby di Catanzaro per 1-0 grazie alla firma di Rivas. Bilancio in trasferta dunque favorevole per la Reggina con un pareggio e un successo.

Un solo precedente invece tra il signor Mercenaro e il Modena, avvenuto ad agosto del 2017 in Coppa Italia di Serie C, con la sconfitta per 4-0 dei canarini nel derby emiliano giocato a Reggio Emilia.