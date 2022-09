Modena-Reggina, i convocati di Inzaghi: in tre restano fuori

L'elenco completo per la trasferta di Modena

Sono tre i calciatori non convocati per la trasferta di Modena: si tratta di Obi (infortunato) e dei giovani Dutu e Agostinelli. Mister Filippo Inzaghi, al termine dell’allenamento odierno, ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la partita Modena-Reggina. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.