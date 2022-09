Eccellenza, colpo a centrocampo per il Gallico Catona

Ultime News

Sono tre i calciatori non convocati per la trasferta di Modena: si tratta di Obi (infortunato) e dei giovani Dutu e Agostinelli. Mister Filippo Inzaghi, al termine dell’allenamento odierno, ha diramato la lista dei 24...

Reggina

29/09/2022 | A cura di Domenico Geria

Per Pippo Inzaghi organico quasi al completo nell’ultima settimana, durante la quale ha avuto il tempo di lavorare e migliorare la condizione fisica di alcuni calciatori grazie alla sosta per le nazionali. Proprio per gli...