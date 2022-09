1^ Categoria, i calendari: si parte nel weekend con Pro Pellaro-Real Metropolitana

Campionato al via nel fine settimana, subito in programma la sfida tra due sicure protagoniste

Sono stati diramati dal Comitato Regionale Calabria i calendari di Prima Categoria per la stagione 2022/2023. Gare della prima giornata in programma questo weekend, con una sfida di apertura molto interessante tra due sicure protagoniste: Pro Pellaro contro Real Metropolitana. Per il Taurianova di Alessio Viola, esordio casalingo contro la Villese; Bagnarese in casa con il Bianco, Siderno in trasferta contro il Catona. Di nuovo di fronte Campese e San Gaetano, affrontatesi già nel primo turno di Coppa Calabria.

La prima giornata del Girone D.

Bagnarese-Bianco

Campese-San Gaetano

Catona-Siderno

CS Lazzaro-Gebbione

Pol. Bovese-Saint Michel

Pro Pellaro-Real Metropolitana (Palizzi nei comunicati ufficiali)

Santa Cristina-Bovalinese

Taurianova Academy-Villese