Promozione, la squadra Top della 3^ giornata: Palmese

Il risultato finale di 5-1 che ha visto la Palmese espugnare il “Saverio Spinella” di Melito non tragga in inganno. La squadra neroverde ha conquistato la vittoria con merito, sì, ma al termine di una partita resa molto difficile da un avversario che farà sudare tutte le squadre che passeranno da quelle parti. La Cinquefrondese ne sa già qualcosa.

L’inizio gara aveva dimostrato come per la compagine di mister Crucitti non sarebbe stato semplice avere la meglio dei locali, che al 4′, sfruttando le verticalizzazioni e la velocità delle punte Monterosso e Obinna, si era portata in vantaggio con quest’ultimo. Fiorino e compagni provano a scardinare la difesa di casa a caccia del pari, che arriva per un errore del singolo, con Sapone che ne approfitta. A parità di carattere e determinazione, la qualità dei calciatori fa la differenza; la Palmese, costruita per essere protagonista in campionato, ha qualcosa in più e con Fiorino trova due gol prima del riposo, reti da bomber di alto livello. Nel mezzo, il Melito prova con insistenza a pareggiare ma i neroverdi resistono. L’espulsione di Ciccio Marino durante l’intervallo sembra porre in netta discesa il match per la squadra ospite, che invece deve far fronte alla rabbia agonistica dei locali, i quali provano in tutti i modi a rientrare in partita. La Palmese ha dalla sua la lucidità e l’esperienza, resiste e infine chiude la partita con Pasini ad un quarto d’ora dalla fine, che come Sapone nel primo tempo, è lestissimo ad approfittare di un errore del singolo. La quinta rete neroverde, la terza di Fiorino, sancisce un largo successo ottenuto da una grande squadra, non per il punteggio ottenuto ma per il modo in cui ha posto le basi per esso.