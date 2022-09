Eccellenza, la squadra Top della 3^ giornata: Gioiese

La Gioiese torna ad essere protagonista tra le squadre di Eccellenza ottenendo la seconda vittoria su due trasferte giocate, ancora un 2-1, stavolta a Sersale, che consente alla squadra di mister Nocera di riscattare immediatamente la sconfitta di domenica scorsa.

A premiare la compagine viola è stato innanzitutto l’atteggiamento messo in campo dal calcio d’inizio fino al triplice fischio. Ed è proprio dal calcio d’inizio infatti che la Gioiese mette subito in chiaro le cose, con un’azione rapida in verticale, una magia di Condemi, gande valore aggiunto in queste prime giornate, con slalom e pallone servito nel cuore dell’area; ad arrivare su quel pallone c’è Staropoli, con la voglia di spaccare il mondo e di riscattare l’espulsione contro la Promosport. Suo il gol del vantaggio dopo neppure un minuto. Ovvia la risposta del Sersale, squadra pratica e di qualità, quadrata e che gioca a memoria; Stillitano resiste, ben sorretto dalla difesa, fino al jolly dai trentacinque metri di Merante che vale il pareggio dopo la mezz’ora. Il continuo botta e risposta tra due squadre che lotteranno al vertice del campionato, si protrae anche nella ripresa, le emozioni si susseguono senza sosta. A meno di quarto d’ora dalla fine, la determinazione, la lucidità e la qualità degli uomini di Nocera, si concretizza in una ripartenza micidiale partita da un palo colpito dal Sersale su punizione; la sorte gioca in favore della Gioiese, brava ad approfittare di questo aiuto per ribaltare il fronte, con Pesce falciato in area di rigore; dal dischetto lo stesso argentino segna e regala un pesante successo ai suoi.