Eccellenza e Promozione, a punteggio pieno resistono Reggiomediterranea e San Giorgio

Reggiomediterranea e San Giorgio. Una è capolista solitaria in Eccellenza, l’altra nel Girone B di Promozione. Una ha segnato 6 gol senza subirne, l’altra ne ha realizzati 9 incassandone 2. Una ha ottenuto due vittorie di fila in trasferta, l’altra ha già battuto a domicilio una delle favorite per la promozione. Entrambe sognano, anche se siamo solo alla terza giornata.

Le squadre di Iannì e Marcianò sono rimaste le uniche a punteggio pieno dopo 270′ nei rispettivi tornei, mettendo in mostra già molti elementi caratteristici delle grandi squadre. La qualità dei singoli, la compattezza dei reparti, il ritmo impresso al gioco, la disinvoltura nella manovra, la caparbietà e il coraggio di osare, sempre e comunque.

La Reggiomediterranea era partita con un successo facile sull’Acri, che non ne aveva dato la giusta dimensione qualitativa. Cosa che però è avvenuta nelle ultime due settimane, con le vittorie esterne contro Gioiese e Isola Capo Rizzuto. In entrambi i match si è evidenziata la robustezza di un reparto difensivo che poggia in maniera solida su Pietro Morabito, mostruoso in queste prime gare e già protagonista di una grande stagione lo scorso anno, nonostante la giovane età. Il rigore parato a Russo al 92′ sabato è stata la ciliegina sulla torta. Davanti a lui, la difesa di Iannì è tra le più forti del torneo e non solo per i numeri: l’innesto di Barnofsky ha completato il reparto rendendolo quasi invulnerabile. Nota di merito anche per un altro volto nuovo: Benjamin Salvador, tre gol in tre partite, si aggira in silenzio tra le maglie difensive avversarie e colpisce appena può. A Isola calcia a sorpresa una punizione da posizione defilata, l’intuizione è perfetta, il suo gol vale tre punti, blindati al fotofinish da Morabito.

Il San Giorgio ottiene un rotondo successo sul Melicucco, risultato che segue l’impresa di domenica scorsa a Lamezia, con la grandiosa vittoria in rimonta nel finale. La partita dei neroverdi potrebbe farsi subito in discesa ma Gatto spreca il rigore del vantaggio dopo pochi minuti. La formazione di Marcianò, ancora priva di Laurendi e Secondi, non riesce a sbloccare il risultato nella prima frazione, ma la sensazione che risale dal terreno di gioco del “Longhi-Bovetto” è quella di una squadra consapevole dei propri mezzi e che potrebbe portarsi in vantaggio in qualunque momento. Ciò avviene in avvio di ripresa, quando i neroverdi decidono finalmente di pigiare il piede sull’acceleratore: Vara gioca di sponda per il vantaggio firmato Mangiola. Spezzato l’equilibrio, diventa quasi semplice blindare i tre punti; la serenità acquisita dopo il vantaggio, permette a Cannizzaro e compagni di giocare in scioltezza. Il raddoppio lo sigla Werneck di testa, poi Vara trasforma un rigore che spegne ogni speranza ospite ad un quarto d’ora dalla fine. Il gioco corale e collettivo di mister Marcianò si denota anche dalle molteplici soluzioni offensive, che portano infine al poker di Soraci, per un totale di 8 calciatori differenti andati in gol in sole 3 partite, e il solo Vara a quota 2 reti. Nel prossimo turno il San Giorgio renderà visita all’Ardore, capace di passare in casa dello Sporting Catanzaro Lido, un perfetto banco di prova per la compagine reggina che per l’occasione tornerà ad avere Secondi dopo la squalifica.