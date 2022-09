Ex Reggina, Missiroli si ritira: resterà nel calcio

L’ormai ex centrocampista ritorna al Sassuolo: si occuperà dei giocatori in prestito

Dopo una lunga militanza tra Serie A, B e C, Simone Missiroli ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Nella sua carriera il figliol prodigo del Sant’Agata ha vestito le maglie di Cagliari, Sassuolo, Spal, Cesena e ovviamente Reggina.

Nonostante la sua carriera da calciatore sia giunta al termine, Missiroli resterà ancora nel mondo del calcio e tornerà al Sassuolo, club in cui ha militato per ben sei stagioni, dove si occuperà dei giocatori in prestito.

s.r.