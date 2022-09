Promozione, lunedì 26 l’Archi ritroverà la propria “casa”

La società è lieta di annunciare che lunedì 26 settembre alle ore 10:00, l’amministrazione comunale consegnerà il campo sportivo all’ ASD Comprensorio Archi Calcio. Un doveroso ringraziamento va rivolto ai dirigenti del Comune di Reggio Calabria, in particolare al Delegato allo Sport della Città Metropolitana, Giovanni Latella, il quale si è speso in prima persona per fare in modo che il quartiere di Archi possa finalmente godere di un proprio impianto per poter affrontare la stagione agonistica. È un giorno di festa per l’intera comunità di Archi, che finalmente riporta a casa i colori della propria squadra, espressione di orgoglio e senso di appartenenza.