Serie B, Baldini e Cannavaro ripartono da Perugia e Benevento

Erano i favoriti per subentrare sulle panchine di Perugia e Benevento al posto degli esonerati Castori e Caserta, e il pronostico è stato rispettato. Silvio Baldini e Fabio Cannavaro si accomodano rispettivamente sulla panchina degli umbri e dei campani, andando a completare il poker di nuovi allenatori che vedremo all’opera dopo la sosta.

Prima di loro erano subentrati Luca D’Angelo al posto di Maran, sulla panchina del Pisa, e Moreno Longo per Gattuso, alla guida del Como. A precedere questi quattro club che hanno deciso di muoversi approfittando della sosta, c’era stato il Sudtirol, che dopo la sconfitta del “Granillo” aveva esonerato Greco, il cui posto è stato preso da Pierpaolo Bisoli che nelle tre gare successive ha raccolto 7 punti.

Con l’approdo di Fabio Cannavaro a Benevento, torna a crescere il numero di campioni del mondo in Serie B. Oltre al capitano della nazionale azzurra che vinse il titolo nel 2006 a Berlino, siedono in panchina altri due rappresentanti della squadra allenata da Marcello Lippi: Pippo Inzaghi alla guida della Reggina e Fabio Grosso a Frosinone. Senza dimenticare che uno dei campioni di 16 anni fa, è ancora in campo: Gigi Buffon tra i pali del Parma.