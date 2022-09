Reggina, svelati gli “overall” dei giocatori su FIFA 23: Hernani il più forte

La Reggina sbarca nuovamente su FIFA 23. Dopo diversi anni di assenza, l’azienda inglese EA SPORTS ha siglato un accordo di licenza di 5 anni con la Lega B, che comprende tutte le squadre partecipanti al torneo, compresi i loghi, il trofeo, le divise da gioco e naturalmente i nomi della squadre e dei giocatori.

Nella giornata di ieri è stata inoltre rilasciata ufficialmente la Web App di FIFA, che oltre a dare libero accesso all’intero database del videogioco ha svelato anche gli overall di alcuni giocatori.

Per chi fosse poco pratico in questo campo, l’overall non è nient’altro che una valutazione da 0 a 100 che viene assegnata ad un calciatore in base alle sue caratteristiche tecniche reali. Sebbene si possa pensare che Menez sia il calciatore più forte a disposizione di mister Inzaghi, per FIFA 23 non è così. Il migliore infatti, un po’ a sorpresa, è il neo acquisto amaranto Hernani con una valutazione di 73. Il fantasista francese si classifica quarto in questa speciale graduatoria (al pari di Obi, Gagliolo e Santander), alle spalle di Cionek e Camporese (70). Al secondo posto troviamo capitan Crisetig e Federico Ricci (72), mentre il giocatore con la valutazione più bassa risulta essere al momento Federico Giraudo (58).

Di seguito, la lista completa degli overall dei giocatori amaranto:

Portieri:

Colombi 67

Ravaglia 63

Difensori:

Camporese 70

Cionek 70

Di Chiara 69

Gagliolo 69

Loiacono 63

Giraudo 58

Centrocampisti:

Crisetig 72

Hernani 73

Obi 69

Liotti 68

Majer 66

Esterni d’attacco:

Canotto 67

Cicerelli 65

Ricci 72

Rivas 65

Attaccanti:

Galabinov 67

Gori 62

Menez 69

Santander 69

Foto: Lega Serie BKT

SANTO ROMEO